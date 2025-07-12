Месси сыграет за «Барселону»

Лионель Месси подтвердил готовность провести прощальный матч за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подтвердил готовность провести прощальный матч за каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Barca Universal.

Ожидается, что прощальный матч Месси состоится в сезоне-2026/2027 на домашнем стадионе каталонцев «Камп Ноу». Другой информации о дате или составе участников встречи в данный момент нет.

20 июня Месси высказался о Криштиану Роналду. Аргентинец выразил португальцу уважение и подчеркнул, что их соперничество происходило исключительно на поле.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Всего в составе каталонцев он провел 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча. Кроме того, Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».