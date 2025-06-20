Месси высказался о Роналду

Месси о Роналду: Мы не друзья, но я испытываю к нему огромное уважение

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о форварде «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его слова передает Goal.

«Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану — за его карьеру, за все, чего он достиг и продолжает достигать. Он до сих пор выступает на самом высоком уровне», -— заявил Месси, подчеркнув, что их соперничество происходило исключительно на поле. Аргентинец добавил, что они не дружат с португальцем и не проводят время вместе.

Ранее Роналду раскрыл отношение к Месси. Футболист отметил, что уважает коллегу и знает, что это взаимно.

До этого Месси называл соперничество с Роналду великой спортивной битвой. «Это был очень приятный период как для нас обоих, так и для людей, которые любят футбол», — отмечал он.