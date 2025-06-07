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15:10, 7 июня 2025Спорт

Роналду раскрыл отношение к Месси

Криштиану Роналду заявил, что уважает Лионеля Месси
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскрыл отношение к форварду «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионелю Месси. Об этом сообщает «Чемпионат».

Футболист отметил, что уважает коллегу и знает, что это взаимно. «Мы вместе находимся на одной сцене уже 15 лет. Я помню, как переводил ему с английского на торжественных мероприятиях, потому что он плохо говорил по-английски», — добавил Роналду.

В феврале прошлого года Роналду показал оскорбительный жест скандировавшим имя Месси фанатам. Это произошло во время матча «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом».

В октябре 2023-го Месси высказался о соперничестве с Роналду. Он назвал это великой спортивной битвой.

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