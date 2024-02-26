Роналду показал непристойный жест скандировавшим имя Месси фанатам

Роналду показал непристойный жест в адрес скандировавших имя Месси болельщиков

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал непристойный жест после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (3:2). Об этом сообщает The Telegraph.

После игры нападающий несколько раз помахал рукой в области паха. Отмечается, что это было сделано в адрес скандировавших имя аргентинского форварда Лионеля Месси болельщиков «Аль-Шабаба». По информации источника, Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) начала расследование инцидента.

В апреле 2023 года случился похожий инцидент с участием Роналду. Тогда португалец, уходя в подтрибунное помещение, схватил себя за пах, в то время как фанаты скандировали имя Месси. После этого он оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии, однако избежал наказания.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан на два года.