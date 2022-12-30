«Аль-Наср» официально объявил о переходе Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» официально объявил о переходе португальца Криштиану Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» официально объявил в Twitter о переходе португальского форварда Криштиану Роналду.

«Это подписание вдохновит на достижение еще больших успехов не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя», — говорится в сообщении.

30 декабря Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к команде, сообщила, что Роналду заключил контракт с саудовским клубом на два сезона. Сообщалось также, что зарплата футболиста составит 75 миллионов долларов в год. Вместе с коммерческими выплатами размер его дохода будет достигать до 200 миллионов долларов за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.