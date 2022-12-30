Стало известно о подписании контракта Роналду с «Аль-Насром»

Al Arabiya: нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года

Португальский форвард Криштиану Роналду пополнил состав саудовского клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации издания, 37-летний нападающий уже подписал контракт с командой. Уточняется, что соглашение рассчитано до лета 2025 года.

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Насра» в январе 2023 года. В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Сообщалось, что первые два с половиной года Роналду проведет в качестве игрока, а затем станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.