Названа дата перехода Роналду в новый клуб

Криштиану Роналду перейдет в саудовский клуб «Аль-Наср» 1 января

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду 1 января перейдет в саудовский «Аль-Наср». Дату заключения игроком контракта с новым клубом назвала Marca.

Уточняется, что соглашение будет рассчитано на два с половиной года. 30 ноября сообщалось, что команда готова о заключить с португальцем рекордный контракт, по которому он будет получать 200 миллионов евро за сезон. До этого клуб предлагал Роналду соглашение с зарплатой в 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в составе сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре. В трех матчах группового этапа форвард забил один мяч с пенальти.