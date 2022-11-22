«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду

«Манчестер Юнайтед» официально расторг контракт с Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» официально расторг контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте команды.

«Криштиану Роналду должен покинуть "Манчестер Юнайтед" по взаимному соглашению с немедленным вступлением в силу», — сказано в заявлении. В клубе поблагодарили нападающего за вклад в развитие МЮ и пожелали ему успехов в будущем.

21 ноября португалец ответил на критику из-за высказываний про английскую команду фразой «я говорю, когда хочу». «Если бы мне нужно было что-то доказывать в 37 лет и восемь месяцев, я бы волновался», — сказал он.

14 ноября Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. Он также заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Всего в составе клуба он провел 346 матчей, забил 145 голов, выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Англии.