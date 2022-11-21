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12:55, 21 ноября 2022Спорт

Роналду ответил на критику из-за высказываний про «Манчестер Юнайтед»

Роналду ответил на критику из-за высказываний про МЮ фразой «я говорю, когда хочу»

Фoто: John Sibley / Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на критику из-за высказываний про английскую команду. Его слова передает The Sun.

Форвард отреагировал на критику фразой «я говорю, когда хочу». «Если бы мне нужно было что-то доказывать в 37 лет и восемь месяцев, я бы волновался. Для меня время — это все. Легко писать обо мне мнения, часто правду или ложь, но мое время принадлежит мне, и мне не нужно думать о других», — сказал Роналду.

20 ноября стало известно о намерении руководства МЮ подать в суд на Роналду. Уточняется, что в клубе хотят избежать тяжбы, однако рассматривают этот вариант, если футболист откажется уходить из команды.

14 ноября Роналду обвинил английскую команду в предательстве. Он также заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Криштиану Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Дарья Коршунова
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