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09:56, 20 ноября 2022Спорт

Стало известно о намерении руководства МЮ подать в суд на Роналду

ESPN: «Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Роналду, если форвард откажется уходить из клуба

Фото: Carl Recine / Reuters

Стало известно о намерении руководства «Манчестер Юнайтед» подать в суд на португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в клубе хотят избежать судебной тяжбы, однако рассматривают этот вариант, если Роналду откажется уходить из команды. Уточняется, что в МЮ не хотят, чтобы нападающий вернулся в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре.

18 ноября появилась информация, что в «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант досрочного расторжения контракта с игроком. В этом случае Роналду не выплатят оставшуюся часть зарплаты размером 16 миллионов фунтов (около 19 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»). По мнению манкунианцев, компенсация стала бы «вознаграждением за отсутствие лояльности».

Ранее Роналду обвинил английскую команду в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Ксения Курашкина
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