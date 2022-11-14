Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Роналду заявил, что не уважает главного тренера клуба тен Хага

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о главном тренере клуба Эрике тен Хаге. Его слова приводит The Sun.

«Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне», — заявил нападающий. Он подчеркнул, что никогда не будет уважать того, кто не уважает его.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист, выступающий за команду с августа 2021-го, высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.