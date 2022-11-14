Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
Сегодня
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
04:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:09, 14 ноября 2022Спорт

Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Роналду заявил, что не уважает главного тренера клуба тен Хага

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о главном тренере клуба Эрике тен Хаге. Его слова приводит The Sun.

«Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне», — заявил нападающий. Он подчеркнул, что никогда не будет уважать того, кто не уважает его.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

Материалы по теме:
«Ему больно сидеть в запасе» Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?
«Ему больно сидеть в запасе»Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?
13 октября 2022
«Его ноги уже не те» Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?
«Его ноги уже не те»Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?
27 июля 2022

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист, выступающий за команду с августа 2021-го, высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона
Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ
Оценены запасы газа в Европе
Названы самая большая и самая высокая крыши в России
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении
В Одессе снесли бюст Максима Горького
Губернатор Бали рассказал о визите Лаврова в больницу
Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.