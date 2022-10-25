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18:57, 25 октября 2022Спорт

Роналду вернулся к тренировкам с основой «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основой «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Фото: Ash Donelon/Manchester United / Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

37-летний форвард провел занятие вместе с одноклубниками в преддверии матча Лиги Европы против молдавского «Шерифа», который состоится в Манчестере в четверг, 27 октября. Ранее сообщалось, что Роналду сможет тренироваться с основой, только если согласится не играть в стартовом составе и принесет извинения за свое поведение.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято главным тренером Эриком тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

Дарья Коршунова
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