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14:59, 21 октября 2022Спорт

Стал известен размер штрафа Роналду за уход со стадиона

Dailly Star: «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Криштиану Роналду на 887 тысяч евро
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Phil Noble / Reuters

Стал известен размер штрафа, который «Манчестер Юнайтед» выставил португальскому форварду Криштиану Роналду после инцидента на матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, нападающий должен будет выплатить сумму, равную его двухнедельной зарплате в клубе — 887 тысяч евро. Сообщается, что руководство команды приняло это решение из-за того, что Роналду отказался выходить на замену во время игры с «Тоттенхэмом» 19 октября и досрочно покинул стадион.

Ранее появилась информация, что нападающий временно будет работать с молодежным составом МЮ. В Manchester Evening News уточнили, что футболист будет тренироваться на базе клуба в Кэррингтоне, однако не совместно с другими игроками, а в индивидуальном порядке.

20 октября МЮ объявил, что Роналду вывели из состава на матч АПЛ против лондонского «Челси», который пройдет 22 октября. Ранее бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал форварда, назвав неуважительным его решение демонстративно покинуть стадион «Олд Траффорд».

Ксения Курашкина
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