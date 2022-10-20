Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Челси»

Футболиста Криштиану Роналду не будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ с «Челси»

Португальского нападающего Криштиану Роналду не будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Челси». Об этом сообщается на сайте команды.

Решение вывести футболиста из состава принял главный тренер команды Эрик тен Хаг.

19 октября Роналду демонстративно ушел в раздевалку на 90-й минуте матча АПЛ против «Тоттенхэма», завершившегося победой манкунианцев со счетом 2:0. Он второй раз в сезоне провел всю встречу на скамейке запасных. Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал португальского нападающего, назвав его неуважительным.

Матч 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 22 октября. Он начнется в 19:30 по московскому времени.