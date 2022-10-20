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09:08, 20 октября 2022Спорт

Роналду раскритиковали за уход в раздевалку на 90-й минуте матча АПЛ

Экс-игрок сборной Англии Дэнни Миллз назвал позором уход Роналду с матча на 90-й минуте

Фото: David Klein / Reuters

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за уход в раздевалку во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит Fox News со ссылкой на эфир Sky Sports.

Форвард второй раз в сезоне провел всю встречу на скамейке запасных. Но 90-й минуте игры с «Тоттенхэмом» он демонстративно ушел в раздевалку. «Думаю, это неуважительно по отношению к команде, тренеру и болельщикам. Он ставит себя выше клуба», — заявил Миллз. Он назвал поступок португальца полным позором.

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19 октября «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ со счетом 2:0. В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав 19 очков. «Тоттенхэм» расположился на третьей строчке, имея в активе 23 очка.

9 октября Роналду забил 700-й гол в клубной карьере, отличившись в матче десятого тура АПЛ против «Эвертона». Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе форварда из МЮ. Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Ксения Курашкина
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