Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
0:0
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|11-й тур
Аяччо
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|12-й тур
12:25, 21 октября 2022Спорт

Появились подробности отстранения Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду будет временно тренироваться с молодежной командой «Манчестер Юнайтед»

Фото: Craig Thomas / Globallookpress.com

Появились подробности отстранения португальского форварда Криштиану Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Об этом сообщает Daily Mail.

Нападающий временно будет работать с молодежным составом МЮ. Он уже прибыл на базу клуба в Кэррингтоне, графство Большой Манчестер. Позднее футболист будет тренироваться в индивидуальном порядке.

Ранее Роналду рассказал о намерении вернуться в основной состав команды. «Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — заявил он и добавил, что будет усердно работать, чтобы быть готовым к любой игре.

21 октября стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддержало позицию тренера.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Потолок цен на российскую нефть от G7 оказался почти бесполезным
Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» обошел «Дом дракона» по просмотрам
Названо главное оружие врачей в борьбе с любыми болезнями
Подавшая заявку в НАТО Швеция встала на борьбу с терроризмом
Мобилизованный отец двоих детей погиб на Украине
Журналист-расследователь пропал после обыска ФБР в его квартире
Появились подробности отстранения Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед»
Российские производители пожаловались на китайских конкурентов
В России захотели ужесточить наказание за проникновение в силовые ведомства
В недрах Земли заподозрили существование неизвестного вещества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.