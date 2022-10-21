Появились подробности отстранения Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду будет временно тренироваться с молодежной командой «Манчестер Юнайтед»

Появились подробности отстранения португальского форварда Криштиану Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Об этом сообщает Daily Mail.

Нападающий временно будет работать с молодежным составом МЮ. Он уже прибыл на базу клуба в Кэррингтоне, графство Большой Манчестер. Позднее футболист будет тренироваться в индивидуальном порядке.

Ранее Роналду рассказал о намерении вернуться в основной состав команды. «Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — заявил он и добавил, что будет усердно работать, чтобы быть готовым к любой игре.

21 октября стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддержало позицию тренера.