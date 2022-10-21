Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|11-й тур
Аяччо
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|12-й тур
11:51, 21 октября 2022Спорт

Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду рассказал о намерении вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед»

Фото: Andrew Yates / Globallookpress.com

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед».

«Я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам», — отметил футболист, пояснив, что иногда эмоции все же мешают ему. Он добавил, что будет усердно работать, чтобы быть готовым ко всему в любой игре.

Роналду также рассказал о намерении вернуться в основной состав команды. «Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — написал он.

Ранее стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Сообщается, что это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге (АПЛ) 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддерживает позицию тренера.

Культура отмены
Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков
Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера
Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего
Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок
Москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир
В Белоруссии заочно осудят Тихановскую
Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка
Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»
В СБУ опровергли объявление Лукашенко в розыск
В России разработали новую технологию управления беспилотниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.