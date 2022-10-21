Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду рассказал о намерении вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед».

«Я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам», — отметил футболист, пояснив, что иногда эмоции все же мешают ему. Он добавил, что будет усердно работать, чтобы быть готовым ко всему в любой игре.

Роналду также рассказал о намерении вернуться в основной состав команды. «Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — написал он.

Ранее стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Сообщается, что это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге (АПЛ) 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддерживает позицию тренера.