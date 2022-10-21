«Манчестер Юнайтед» отстранит Роналду

«Манчестер Юнайтед» отстранит Криштиану Роналду от матчей и тренировок с основной командой

«Манчестер Юнайтед» отстранит португальского форварда Криштиану Роналду от игр и тренировок с основной командой. Об этом сообщает The Atlhletic.

По информации издания, нападающий некоторое время будет работать самостоятельно. Сообщается, что это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» 19 октября и покинул стадион до финального свистка. Руководство клуба полностью поддерживает позицию тренера.

20 октября МЮ объявил, что Роналду вывели из состава на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Челси». Ранее бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал форварда, назвав неуважительным его решение демонстративно покинуть стадион «Олд Траффорд».

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.