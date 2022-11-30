Роналду предложили зарплату 200 миллионов евро за сезон

Marca: саудовский клуб «Аль-Наср» предложил Криштиану Роналду 200 миллионов евро за сезон

Португальский форвард Криштиану Роналду близок к переходу в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, руководство команды пообещало футболисту зарплату размером 200 миллионов евро за сезон. Уточняется, что нападающий готов подписать с «Аль-Наср» соглашение на 2,5 года, поскольку ни один европейский клуб не готов дать ему контракт, сопоставимый по размеру с предложением из Саудовской Аравии.

22 ноября Роналду официально покинул «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что соглашение с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Летом «Аль-Наср» предлагал Роналду соглашение с зарплатой в 242 миллиона евро за два года. Уточнялось, что португалец относился к такому варианту продолжения карьеры скептически, так как был настроен продолжить выступления в Европе.