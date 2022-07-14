Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду 125 миллионов евро за сезон

Неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду 125 миллионов евро за сезон

Клуб из Саудовской Аравии, название которого не раскрывается, рассматривает возможность приглашения форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, команда готова предложить МЮ 30 миллионов евро за трансфер, заплатить 20 миллионов евро посредникам, а также предложить Роналду двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 125 миллионов евро за сезон. Уточняется, что сам португалец относится к такому варианту продолжения карьеры скептически, так как настроен продолжить выступления в Европе.

10 июля стало известно, что «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант приглашения Роналду. Также интерес к форварду проявляли «Челси», «Наполи», «Рома» и «Барселона».

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Форвард призвал руководство манкунианцев продать его в случае, если клубу поступит выгодное предложение.