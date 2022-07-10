Роналду заинтересовал ПСЖ

Marca: ПСЖ заинтересовался нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересовал «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca с ссылкой на информацию журналиста Педру Алмейды.

Представитель ПСЖ связался с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем. Отмечается, что Роналду не был включен в список футболистов «красных дьяволов», которые отправятся на предсезонный сбор. Таким образом, вероятность отъезда форварда с Олд-Траффорд только возросла.

Ранее стало известно, что Роналду получил солидный бонус от «Юнайтед» перед тем, как уведомил клуб о желании его покинуть. Сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Челси», «Барселона», «Наполи» и «Рома».

Нежелание Роналду выступать за МЮ связано с результатами команды в минувшем сезоне. «Юнайтед» не сумели попасть в Лигу чемпионов. Кроме того, португальца не устраивает трансферная политика клуба.