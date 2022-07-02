Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение

Нападающий Криштиану Роналду выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» и обратился к руководству команды. Его слова передает The Times.

По информации источника, форвард попросил продать его, если поступит хорошее предложение. Решение связано с тем, что 37-летний португалец хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры.

Роналду 19 сезонов подряд принимал участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Однако в прошедшем сезоне МЮ не смог квалифицироваться на турнир.

Ранее стало известно, что Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке. Он признался, что начнет искать новую команду, если клуб в межсезонье не сделает несколько хороших приобретений.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».