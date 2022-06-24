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Спорт

Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке

Криштиану Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке

Фото: Phil Noble / Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду недоволен работой команды на трансферном рынке. Об этом сообщает Metro.

По информации источника, португалец оказался на грани нервного срыва из-за отсутствия приобретений высококлассных футболистов. Отдельно Роналду тревожит то, что конкуренты по чемпионату Англии активно усиливаются.

В беседах со своим окружение Роналду признался, что начнет искать новую команду, если МЮ в межсезонье не сделает несколько хороших приобретений. Контракт португальца с манкунианцами истекает в июне 2023 года.

23 мая стало известно, что Роналду был недоволен назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера МЮ. ESPN получили информацию от источника в клубе о том, что Роналду угрожал уходом из «Юнайтед» из-за выбора наставника.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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