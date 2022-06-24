Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке

Криштиану Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду недоволен работой команды на трансферном рынке. Об этом сообщает Metro.

По информации источника, португалец оказался на грани нервного срыва из-за отсутствия приобретений высококлассных футболистов. Отдельно Роналду тревожит то, что конкуренты по чемпионату Англии активно усиливаются.

В беседах со своим окружение Роналду признался, что начнет искать новую команду, если МЮ в межсезонье не сделает несколько хороших приобретений. Контракт португальца с манкунианцами истекает в июне 2023 года.

23 мая стало известно, что Роналду был недоволен назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера МЮ. ESPN получили информацию от источника в клубе о том, что Роналду угрожал уходом из «Юнайтед» из-за выбора наставника.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.