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Стало известно об ультиматуме Роналду руководству «Манчестер Юнайтед»

ESPN: В январе Криштиану Роналду угрожал уходом из «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ian Walton / Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был недоволен назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера клуба. Об этом стало известно ESPN.

ESPN получили информацию от источника в клубе, что Роналду угрожал уходом из «Юнайтед» из-за Рангника. Он поставил ультиматум руководству «красных дьяволов», что покинет клуб, если немецкий специалист останется на посту.

21 апреля стало известно, что Рангника сменит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, известный по работе в «Аяксе». Он подписал контракт до 2025 года.

Рангник возглавил «Юнайтед» в ноябре 2021-го. Немец руководил командой в сезоне-2021/2022.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Он прежде выступал за «красных дьяволов»: МЮ стал первым зарубежным клубом для португальца. Он защищал цвета «Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего выступал за «Реал» и «Ювентус».

Николай Костюков
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