«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового главного тренера

Эрик Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик Тен Хаг стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». О его назначении на должность главного тренера клуба было объявлено на сайте «красных дьяволов».

Контракт с 52-летним тренером рассчитан до июня 2025 года с опцией продления на год. Соглашение вступит в силу в конце сезона: специалисту предстоит оформить рабочую визу. Тен Хаг ранее возглавлял нидерландский «Аякс».

Тен Хаг сменит немецкого специалиста Ральфа Рангника. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Юнайтед» расположились на шестой строчке после 33 матчей чемпионата.

Тен Хаг руководил «Аяксом» с 2017 года. Возглавляя клуб, он дважды приводил его к победе в чемпионате Нидерландов и дважды выигрывал национальный кубок.