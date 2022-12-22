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11:52, 22 декабря 2022Спорт

Стали известны новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом

Marca: Криштиану Роналду подпишет контракт с саудовским «Аль-Насром» до 2030 года

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» сроком до 2030 года. Новые подробности переговоров футболиста с саудовским клубом стали известны Marca.

По информации источника, первые два с половиной года Роналду проведет в качестве игрока. Далее нападающий станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030. Отмечается, что ради приглашения Роналду «Аль-Наср» готов расстаться с тремя футболистами.

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Насра» в январе 2023 года. В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Дарья Коршунова
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