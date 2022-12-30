Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Витязь
6:5
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
3:5
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вест Хэм Юнайтед
0:1
1-й тайм
live
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
0:1
1-й тайм
live
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
22:50, 30 декабря 2022Спорт

Появились подробности перехода Роналду в «Аль-Наср»

CBS Sports: зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составит 75 миллионов долларов в год
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: File Photo / Reuters

Появились подробности перехода португальского форварда Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источники, близкие к команде.

По информации издания, зарплата нападающего в «Аль-Насре» составит 75 миллионов долларов в год. Уточняется, что футболист уже прошел первую часть медосмотра. Вторая часть проверки пройдет на следующей неделе.

Ранее в пятницу, 30 декабря, стало известно, что Роналду пополнил состав «Аль-Насра». Сообщалось, что контракт 37-летнего нападающего с командой рассчитан до лета 2025 года.

30 ноября руководство клуба пообещало футболисту зарплату размером 200 миллионов евро за сезон. Португалец был готов принять это предложение, поскольку ни одна европейская команда не могла дать ему аналогичный контракт.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Италии назвали точку невозврата в отношениях России и Запада
Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации инвалидов
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
США удвоили продажи вооружений странам НАТО из-за страха перед Россией
США обеспокоились сближением России и Китая
Крупнейший порт Латинской Америки назовут в честь Пеле
Ляйсан Утяшева поделилась рецептом «полезного» оливье
Диетолог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе
Появились подробности перехода Роналду в «Аль-Наср»
Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.