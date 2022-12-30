Появились подробности перехода Роналду в «Аль-Наср»

CBS Sports: зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составит 75 миллионов долларов в год

Появились подробности перехода португальского форварда Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источники, близкие к команде.

По информации издания, зарплата нападающего в «Аль-Насре» составит 75 миллионов долларов в год. Уточняется, что футболист уже прошел первую часть медосмотра. Вторая часть проверки пройдет на следующей неделе.

Ранее в пятницу, 30 декабря, стало известно, что Роналду пополнил состав «Аль-Насра». Сообщалось, что контракт 37-летнего нападающего с командой рассчитан до лета 2025 года.

30 ноября руководство клуба пообещало футболисту зарплату размером 200 миллионов евро за сезон. Португалец был готов принять это предложение, поскольку ни одна европейская команда не могла дать ему аналогичный контракт.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.