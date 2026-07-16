Оператора телесуфлера Трампа обвинили в незаконном обогащении на ставках

ABC: Оператор телесуфлера Трампа зарабатывал на ставках на выступления президента США

Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа мог заработать более ста тысяч долларов, делая ставки на публичные выступления американского лидера. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В материале отмечается, что Габриэль Перес работает с Трампом с 2016 года. За последние три месяца, по данным расследования, он сделал ставки более чем на десяток выступлений.

Оператора обвиняют в применении инсайдерских знаний о выступлениях президента ради незаконного обогащения. Служащий подтвердил заключение сделок, однако он до сих пор продолжает выполнять свою работу.

Ранее журналисты CNN выяснили, что Дональд Трамп через принадлежащую ему Truth Social помогал продвижению свыше 20 компаний, чьи акции приобретал незадолго до этого. Отмечается, что американский лидер совершил по меньшей мере 44 сделки по приобретению бумаг, после чего в течение недели публиковал сообщения, которые могли положительно повлиять на их стоимость.

