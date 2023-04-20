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10:36, 20 апреля 2023Спорт

Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии

На Роналду подадут грозящий депортацией из Саудовской Аравии иск за непристойный жест

Фото: Octavio Passos / Getty Images

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии. Об этом сообщила адвокат Нуф бинт Ахмед в Twitter.

Юрист рассказала, что намерена подать иск в прокуратуру против игрока за непристойный жест. Она подчеркнула, что его поведение считается проявлением публичной непристойности и является одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно совершено иностранцем.

18 апреля «Аль-Наср» в гостях проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2 в матче чемпионата Саудовской Аравии. После окончания встречи Роналду, уходя в подтрибунное помещение, схватил себя за пах, в то время как болельщики хозяев скандировали имя аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Дарья Коршунова
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