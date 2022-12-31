Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Криштиану Роналду обошел Сауля Альвареса в списке самых высокооплачиваемых спортсменов

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Об этом сообщает The Sun.

Ежегодный доход Роналду за выступления в новом клубе составит 200 миллионов долларов. Таким образом, португальский форвард потеснил с первого места списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира мексиканского боксера Сауля Альвареса. По данным Forbes, за 2022 год Альварес получил более 84 миллионов долларов.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года.

Последним клубом 37-летнего Роналду был английский «Манчестер Юнайтед». В ноябре манкунианцы объявили о расторжении контракта с нападающим по взаимному согласию сторон.

Помимо «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за португальский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Нападающий — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.