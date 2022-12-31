Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Вулверхэмптон
Сегодня
15:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Барселона
Сегодня
16:00 (Мск)
Эспаньол
Испания - Примера|15-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
20:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|18-й тур
11:28, 31 декабря 2022Спорт

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Криштиану Роналду обошел Сауля Альвареса в списке самых высокооплачиваемых спортсменов

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Об этом сообщает The Sun.

Ежегодный доход Роналду за выступления в новом клубе составит 200 миллионов долларов. Таким образом, португальский форвард потеснил с первого места списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира мексиканского боксера Сауля Альвареса. По данным Forbes, за 2022 год Альварес получил более 84 миллионов долларов.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года.

Последним клубом 37-летнего Роналду был английский «Манчестер Юнайтед». В ноябре манкунианцы объявили о расторжении контракта с нападающим по взаимному согласию сторон.

Помимо «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за португальский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Нападающий — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Совфеде обвинили европейских политиков во лжи о Минских соглашениях
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
В России выявили 5527 новых случаев COVID-19
Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Россиянам подсказали способы избежать похмелья после новогоднего застолья
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 2023 года
В Одесской области ограничат работу предприятий ради электричества для жителей
В Киеве изуродовали памятник Пушкину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.