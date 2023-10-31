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14:21, 31 октября 2023Спорт

Месси высказался о соперничестве с Роналду

Лионель Месси назвал соперничество с Криштиану Роналду великой спортивной битвой

Фото: David Ramos / Getty Images

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о соперничестве с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его слова приводит L'Equipe.

Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой. «Мы подпитывались взаимным соперничеством, потому что мы оба отличные конкуренты и всегда хотели побеждать. Это был очень приятный период как для нас обоих, так и для людей, которые любят футбол», — заявил он.

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Его признавали лучшим футболистом в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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