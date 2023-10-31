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00:33, 31 октября 2023Спорт

Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Футболист Лионель Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Фото: Rich Storry / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в парижском музыкальном театре «Шатле». В списке претендентов он обошел француза Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и норвежца Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»).

Ранее Месси семь раз признавался лучшим футболистом мира. Это произошло в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах. В минувшем сезоне обладателем награды стал француз Карим Бензема, который выступает за саудовский «Аль-Иттихад».

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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      Анастасия Борисова
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