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21:47, 15 июля 2023Спорт

«Интер Майами» объявил о переходе Месси

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о переходе футболиста Месси, контракт рассчитан до 2025-го

Фото: Thomas Peter / Reuters

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» в своем Twitter объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Команда опубликовала видео с футболистом, в котором показано, что он будет играть под десятым номером. «Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект», — сказал Месси в ролике. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

Месси объявил о переходе «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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