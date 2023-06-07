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22:09, 7 июня 2023Спорт

Месси объявил о переходе в американский клуб

Журналист Романо: Лионель Месси объявил о переходе в клуб из США «Интер Майами»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о переходе в клуб из США «Интер Майами». Его слова приводятся в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

Футболист заявил, что решение о переходе в клуб Главной лиги футбола (MLS) подтверждено на 100 процентов. Командой владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

3 июня французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста также претендуют испанская «Барселона» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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