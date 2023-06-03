ПСЖ официально объявил об уходе Месси

ПСЖ официально объявил об уходе нападающего Лионеля Месси

«Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Заявление опубликовано на сайте команды.

«Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — сказано в заявлении парижан.

Ранее слова Месси об уходе из ПСЖ опубликовал журналист Фабрицио Романо. Аргентинец заявил, что был счастлив представлять клуб, и поблагодарил парижан за чудесный опыт. «Я искренне радовался находиться в этой команде с такими квалифицированными игроками», — добавил он.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.