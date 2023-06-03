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16:49, 3 июня 2023Спорт

Стало известно об уходе Месси из ПСЖ

Журналист Романо объявил об уходе футболиста Лионеля Месси из ПСЖ

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил об уходе из французского ПСЖ по окончании сезона-2022/2023. Об этом стало известно журналисту Фабрицио Романо.

Футболист заявил, что был счастлив представлять клуб, и поблагодарил парижан за чудесный опыт. «Я искренне радовался находиться в этой команде с такими квалифицированными игроками», — добавил он.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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