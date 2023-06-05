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15:34, 5 июня 2023Спорт

Отец Месси высказался о желании сына вернуться в «Барселону»

Отец Месси заявил, что футболист хочет вернуться в «Барселону» и такой сценарий возможен

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Отец аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Хорхе высказался о желании сына вернуться в испанский футбольный клуб «Барселона». Его слова на свой странице в Twitter передает журналист Тони Хуанмарти.

«Месси хочет вернуться в "Барселону", и я бы хотел, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен», — процитировал Хуанмарти отца футболиста.

Также журналист заявил, что Хорхе Месси и президент испанского клуба Жоан Лапорта провели встречу в доме главы сине-гранатовых, в ходе которой обсудили возможное возвращение аргентинского игрока.

Ранее Лапорта заявил, что клуб сделает все возможное для возвращения Месси в «Барселону». По его словам, уже ведется работа над составом на следующий год. Он также выразил надежду, что команду получится усилить.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста претендуют саудовский «Аль-Хиляль», испанская «Барселона» и американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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