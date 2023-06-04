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11:18, 4 июня 2023Спорт

Появились подробности о предложении Месси от американского клуба Бекхэма

Marca: Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» о контракте на три года

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами». Подробности стали известны Marca.

По данным источника, клуб американской Главной лиги футбола (MLS), владельцем которого является Дэвид Бекхэм, предложил 35-летнему нападающему контракт на три года. Отмечается, что финансовая составляющая соглашения «разумная» и сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.

Ранее появилась информация, что «Интер Майами» предложил форварду соглашение на четыре года на общую сумму 200 миллионов долларов. Издание Diario Sport заявляло, что клубы MLS готовы совместно платить Месси зарплату независимо от того, за кого он будет играть.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста, помимо «Интера», претендуют саудовский «Аль-Хиляль» и испанская «Барселона».

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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