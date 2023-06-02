Американский клуб сделал Месси новое предложение

Diario Sport: «Интер Майами» предложил Месси контракт на сумму 200 миллионов долларов

Клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» сделал новое предложение аргентинскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, команда предложила форварду соглашение на четыре года на общую сумму 200 миллионов долларов. Ранее Diario Sport заявило, что клубы MLS готовы совместно платить Месси зарплату независимо от того, за кого он будет играть. Отмечалось, что это решение приняли потому, что «Интер Майами» не может пригласить аргентинца из-за финансовых ограничений в лиге.

31 октября 2022 года появилась информация, что совладельцы «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечалось, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.