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12:21, 31 октября 2022Спорт

Американский клуб Бекхэма вновь заинтересовался Месси

«Интер Майами» Дэвида Бекхэма захотел подписать контракт с форвардом ПСЖ Лионелем Месси

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» заинтересован в переходе форварда ПСЖ Лионеля Месси. Об этом сообщает The Athletic.

Совладельцы команды ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом нападающего. Отмечается, что для аргентинца американский клуб является предпочтительным для продолжения карьеры. По информации источника, в «Интер Майами» надеются, что футболист подпишет контракт в ближайшие месяцы.

Весной сообщалось, что Месси договорился с Дэвидом Бекхэмом, который владеет «Интер Майами», что перейдет в клуб в 2023 году. Однако позже агент опроверг информацию о планах футболиста.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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