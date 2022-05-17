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Назван следующий клуб Месси

Лионель Месси в 2023 году перейдет в «Интер Майами» и купит 35 процентов акций клуба

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в 2023 году перейдет в американский «Интер Майами». Следующий клуб игрока назвал AS.

По информации источника, форвард также приобретет 35 процентов акций команды. Трансфер состоится следующим летом, ближайший сезон Месси проведет в составе ПСЖ. После ухода аргентинца парижане планируют приобрести у «Ливерпуля» египетского форварда Мохамеда Салаха.

Совладельцем «Интера Майами» является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. После 11 туров команда имеет в активе 11 очков и находится на предпоследнем, 13-м месте в таблице Восточной конференции Главной лиги футбола (MLS).

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

Алексей Гусев
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