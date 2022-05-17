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Агент Месси прокомментировал информацию о переходе в клуб MLS

Агент Лионеля Месси опроверг наличие планов у игрока перейти в «Интер Майами»

Фото: BENOIT TESSIER / Reuters

Агент аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси опроверг информацию о планах футболиста перейти в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает Le Parisien.

«Это абсолютная ложь», — так прокомментировал известия представитель аргентинца. «Месси еще не принял решение относительно своего будушего», — отметил он. Агент Месси допустил, что 33-летний форвард мог встретиться с Дэвидом Бэкхемом в столице Катара Дохе. Экс-игрок сборной Англии — амбассадор чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что Месси договорился с Бэкхемом, который владеет «Интер Майами», что перейдет в клуб в 2023 году. Также отмечалось, что аргентинец станет совладельцем франшизы.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

Николай Костюков
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