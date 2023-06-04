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00:27, 4 июня 2023Спорт

Стало известно о договоренности между Месси и саудовским клубом

Sport.es: «Аль-Хиляль» подписал Лионеля Месси и объявит о переходе 6 июня

Лионель Месси. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стало известно о договоренности между аргентинским нападающим Лионелем Месси и саудовским клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, клуб уже подписал соглашение с форвардом. Отмечается, что команда объявит о переходе аргентинца 6 июня.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить нападающему контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Андрей Стрельцов
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