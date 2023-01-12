Клуб из Саудовской Аравии предложит Месси рекордный контракт

Саудовский «Аль-Хиляль» предложит Месси контракт с зарплатой в 300 миллионов долларов

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» задумался о трансфере аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Нападающему готовы предложить контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год. Отмечается, что большую часть этой суммы игроку будет выплачивать государство. По данным источника, таким образом в стране хотят повысить популярность футбольной лиги и использовать это для продвижения совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта за право провести чемпионат мира в 2030 году.

30 декабря главный соперник «Аль-Хиляля» «Аль-Наср» объявил о переходе в команду португальца Криштиану Роналду. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира. Также в 2022 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции.