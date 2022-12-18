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21:46, 18 декабря 2022Спорт

Месси признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Аргентинского нападающего Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола.

35-летний футболист выиграл турнир и оформил дубль в решающем матче против команды Франции. Всего за семь игр аргентинец забил семь мячей и совершил три голевые передачи. В 2014 году Месси также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

Лучшим бомбардиром турнира стал французский форвард Килиан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира. В финальной игре против сборной Аргентины он оформил хет-трик. Месси расположился на второй строчке в рейтинге бомбардиров.

Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Ксения Курашкина
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