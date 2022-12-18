Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира

Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года, победив в финале Францию в серии пенальти

Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче команда победила Францию. После первого тайма Аргентина вела 2:0 благодаря пенальти капитана Лионеля Месси и голу полузащитника Анхеля Ди Мария. Однако за девять минут до конца второго тайма французский форвард Килиан Мбаппе сравнял счет, забив два гола в течение двух минут. В дополнительное время Месси и Мбаппе забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

На чемпионате мира 2018 года победу одержали французы, обыгравшие в финале хорватов 4:2. Сборная Аргентины не выигрывала мундиаль с 1986 года.

По результатам первого тайма сборная Франции установила антирекорд финальных встреч чемпионатов мира. За всю первую половину игры французы не совершили ни одного удара по воротам Аргентины. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998-м.