Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира

Сборная Франции установила антирекорд финалов ЧМ, не сделав ни одного удара в первом тайме

Сборная Франции по футболу установила антирекорд финальных матчей чемпионатов мира. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Французские футболисты не совершили ни одного удара по воротам Аргентины за весь первый тайм решающей игры в Катаре. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале. Французы также ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.

На момент написания заметки встреча продолжается. Аргентинцы ведут со счетом 2:0. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998-м.