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19:55, 17 декабря 2022Спорт

Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира-2022

Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч за третье место прошел в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» и завершился со счетом 2:1. Первый мяч на седьмой минуте забил хорватский защитник Йошко Гвардиол. Уже через две минуты марокканец Ашраф Дари сравнял счет, однако на 42-й минуте Мислав Оршич снова вывел Хорватию вперед.

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Гвардиол стал самым молодым автором гола сборной Хорватии за всю историю участия команды в чемпионатах мира. Он поразил ворота марокканцев в возрасте 20 лет и 328 дней. Таким образом, защитник превзошел достижение Ивицы Олича, установленное в рамках мундиаля 2002. Олич, который на тот момент находился в возрасте 22 лет и 267 дней, забил итальянцам во втором туре группового этапа.

В матче за первое место сразятся сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдет 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 году в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.

Ранее в субботу, 17 декабря, бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо заявил, что победителем турнира станет сборная Аргентины. «Лионель Месси уничтожит Францию. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира», — посчитал он.

Ксения Курашкина
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