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14:55, 17 декабря 2022Спорт

Роналдиньо сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу в Катаре

Футболист Роналдиньо заявил, что победителем чемпионата мира-2022 станет сборная Аргентины

Фото: Ricardo Mazalan / Reuters

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре. Его слова приводит «Российская газета».

Спортсмен заявил, что победителем турнира станет сборная Аргентины. «Лионель Месси уничтожит Францию. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира», — посчитал он. Роналдиньо назвал Месси дорогим другом и пообещал передать ему частицу своей энергии на решающий матч.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На чемпионате мира-2014 аргентинцы стали серебряными призерами, а в 2018-м проиграли Франции в 1/8 финала.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

Анастасия Борисова
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