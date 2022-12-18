Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Французский форвард Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022

Французский нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира. В финальной игре против сборной Аргентины он оформил хет-трик. На второй строчке в рейтинге бомбардиров расположился капитан аргентинской команды Лионель Месси, поразивший ворота соперников семь раз. Третье место разделили аргентинец Хулиан Альварес и француз Оливье Жиру, отметившиеся четырьмя голами.

Победителем турнира стала команда Аргентины, обыгравшая в серии пенальти сборную Франции. В прошлый раз аргентинцы выигрывали мундиаль в 1986 году. Французские футболисты завоевали титул чемпионов на турнире в 2018 году.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире.